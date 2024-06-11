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Водолазы Росгвардии нашли на дне Невы раритетный автомобиль

В Петербурге росгвардейцы искали на дне Невы взрывчатку, а нашли раритетный авто

Легковой автомобиль «Москвич — 403» обнаружили на дне Невы водолазы Росгвардии при обследовании акватории на предмет наличия взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Telegram-канал «Росгвардия. Северо-Западный округ».

«В ходе обследования акватории и гидротехнических сооружений Невы на наличие взрывоопасных предметов возле причала «Медный всадник» водолазы Росгвардии разыскали на глубине около 6 метров покрытый илом и обрастаниями предположительно «Москвич — 403», выпускавшийся с 1962 по 1965 годы. Росгвардейцы изучили находку и пришли к выводу, что кузов автомобиля опасности для судоходства и гидротехнических сооружений не представляет», — говорится в сообщении.

О дальнейшей судьбе ретроавтомобиля не сообщается. Отмечается, что водолазы ищут в реке неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной войны.

До этого стало известно, что музей транспорта Москвы отреставрировал до заводского состояния старинный автобус ЛАЗ-697М «Турист», сообщается на сайте мэрии Москвы.

Комплекс реставрационных работ занял примерно год. Автобус пришлось разобрать на части и воссоздать ряд утраченных деталей. У автобуса полностью воссоздан салон и проведен капитальный ремонт двигателя. Для восстановления ткани салона пришлось перебрать более тысячи образцов современных материалов.

Автобус ЛАЗ-697М выпускался в СССР на Львовском автобусном заводе с 1970 по 1975 год, всего было собрано более 7,1 тыс. таких машин. Модификация «Турист» с мягкими сиденьями и распашными дверями, открывающимися вручную, использовалась для обслуживания туристических групп и междугородних рейсов.

Ранее сообщалось, что тридцатилетние «Жигули» выставили на продажу по цене новой Lada Vesta.

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