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Автоэксперты оценили, что нужно сделать перед принятием закона об опасном вождении

Автоэксперт Хайцеэр: в России нужно разработать критерии опасного вождения

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Global Look Press

В России нужно вводить штрафы за опасное вождение, однако перед этим важно понять, как специалисты будут отслеживать нарушения. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя соответствующую инициативу.

«На сегодняшний день говорят, что на основании, видимо, данных с видеокамер. Тогда надо заниматься созданием некой интеллектуальной системы, искусственного интеллекта, который объединяет много камер и отслеживает автомобиль, который множество раз нарушает несколько пунктов правил или одно, например играет в шашечки», — сказал эксперт.

Он добавил, что доказательства нарушений возможно смогут получать с автомобиля ДПС, если он заснимет водителя в движении. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, в свою очередь, отметил, что эта инициатива требует проработки четких критериев того, что будет считаться опасным вождением. По его мнению, до их появления нет четкого ответа на вопрос, кого будут штрафовать.

Накануне правительство России поддержало законопроект о введении штрафов за опасное вождение. Их размер будет составлять от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения водителям грозит лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Ранее штрафы за опасное вождение призвали привязать к стоимости автомобиля.

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