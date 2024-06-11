Россиянам рассказали, как понять, что машину продает перекуп

Одним из главных признаков того, что автомобиль продает не собственник, а перекуп — человек, который покупает машину не для личного пользования, а перепродажи с выгодой, является короткий срок владения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова.

«В документах на право собственности можно увидеть очень маленький срок владения автомобилем, если продавец является перекупщиком. Также перекупщики часто не ставят автомобиль на учет, а перепродают по договору купли-продажи от собственника. Перекупщик, в отличие от собственника, в большинстве случаев не знает аспекты обслуживания автомобиля, поэтому, купив на специальных сервисах отчеты о проверке машины, можно заранее подготовить вопросы, на которые он не сможет ответить», - отметил Гришаков.

По его словам, перекупщиками могут быть и юридические лица. Чтобы определить, является ли юридическое лицо официальным дилером или просто занимается перепродажей автомобилей, необходимо проверить аккредитацию фирмы на сайте автобренда. Также стоит изучить отзывы клиентов о компании.

Если на сайте дистрибьютора бренда не указан дилер, который на своем портале заявляет о статусе официального, то стоит задуматься о сотрудничестве с такой компанией.

До этого эксперты «СберАвто» объяснили, как выбрать правильный сервис для техобслуживания.

По их словам, первым признаком добросовестного СТО будет то, что представители компании открыто говорят о соблюдении стандартов и рекомендаций автопроизводителей. Клиентам важно обратить внимание, имеет ли организация доступ к оригинальным запчастям и техжидкостям высокого качества.

Другим важным критерием является профессионализм сотрудников. Правильные автосервисы размещают информацию об обучении своих работников на онлайн-ресурсах. Также одним из важнейших факторов будет предоставление СТО гарантии на работу и устанавливаемые запчасти.

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