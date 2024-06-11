В России начали дешеветь китайские автомобили

Самые популярные марки китайских авто с пробегом на российском рынке в мае 2024 года подешевели на 5-9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов банка «Открытие» и компании «Автохаб».

«По итогам мая 5 моделей марок Geely, Chery и Haval продавцы стали предлагать на 5-9% дешевле. Наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился вседорожник Geely Monjaro. Похоже, что обилие новых китайских автомобилей, предложенных с весомыми поддержками импортеров, стало влиять и на аппетиты продавцов чайна-каров во вторичном сегменте», — говорится в исследовании.

До этого стало известно, что лидерство по продажам среди иностранных автомобильных брендов по итогам мая сохранил китайский Haval.

За месяц в России реализовано 14 тыс. автомобилей Haval, а по итогам пяти месяцев их продажи составили 66,2 тыс. автомобилей. Это в 2,2 раза больше, чем в январе-мае 2023 года. Рыночная доля Haval в России достигла 11,1%.

Наиболее популярным у россиян в мае стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тыс. машин. На втором месте — Haval M6 (продано 2,7 тыс. машин за месяц). Спрос на среднеразмерный кроссовер Haval Dargo в мае увеличился в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года — в мае 2024 года в России продано около 2 тыс. автомобилей этой модели.

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