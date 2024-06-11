Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начали дешеветь китайские автомобили

Популярные в России китайские автомобили подешевели на 9%

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Самые популярные марки китайских авто с пробегом на российском рынке в мае 2024 года подешевели на 5-9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов банка «Открытие» и компании «Автохаб».

«По итогам мая 5 моделей марок Geely, Chery и Haval продавцы стали предлагать на 5-9% дешевле. Наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился вседорожник Geely Monjaro. Похоже, что обилие новых китайских автомобилей, предложенных с весомыми поддержками импортеров, стало влиять и на аппетиты продавцов чайна-каров во вторичном сегменте», — говорится в исследовании.

До этого стало известно, что лидерство по продажам среди иностранных автомобильных брендов по итогам мая сохранил китайский Haval.

За месяц в России реализовано 14 тыс. автомобилей Haval, а по итогам пяти месяцев их продажи составили 66,2 тыс. автомобилей. Это в 2,2 раза больше, чем в январе-мае 2023 года. Рыночная доля Haval в России достигла 11,1%.

Наиболее популярным у россиян в мае стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тыс. машин. На втором месте — Haval M6 (продано 2,7 тыс. машин за месяц). Спрос на среднеразмерный кроссовер Haval Dargo в мае увеличился в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года — в мае 2024 года в России продано около 2 тыс. автомобилей этой модели.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» подготовил специальные модификации Lada Niva и Vesta для туристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами