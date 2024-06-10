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Россиянам рассказали, как определить, что документы на автомобиль поддельные

Автокриминалист Шелков назвал семь признаков поддельного ПТС

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Автомобилист может самостоятельно обнаружить, что документы выставленного на продажу автомобиля поддельные, по отсутствию защитных элементов на бланке паспорта транспортного средства (ПТС) и несоответствию даты выдачи документа с датой выпуска самого бланка. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Например, на бумажных ПТС есть рельефная печать – буквы «ПТС». Нужно обратить особое внимание на голограмму, она должна быть качественной и переливаться на солнце. На голограмме используются микрошрифты, которые можно увидеть под лупой. Есть специальные волокна, которые светятся под светом самого недорогого ультрафиолетового фонарика», — рассказал Шелков.

Для того, чтобы заметить признаки подделки серии и номера ПТС, нужно развернуть бланк и сличить эти номера на двух его сторонах – у поддельных документов знаки могут отличаться по виду и быть напечатаны неровно. Еще один явный признак подделки – если в ПТС написано, что он выдан автопроизводителем или таможней, а бланк, судя по маркировке, отпечатан позже даты выдачи документа, добавил эксперт.

«Для печати серии и номера ПТС и свидетельства о регистрации транспортного средства применяется так называемая «высокая печать» и краска с металлизированными вкраплениями, которая не стирается, если провести по ней влажным пальцем, а на поддельных краска держится плохо», — привел пример Шелков.

«При этом следует помнить, что проверять документы и основываться на информации, полученной при собственной проверке без дополнительных знаний, опасно», — предупредил Шелков.

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