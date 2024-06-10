Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня из-за концерта

Ряд центральных улиц Москвы перекроют 11 июня из-за концерта, посвященного Дню России. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Движение будет закрыто с 7.00 до 23.00: на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади», — говорится в сообщении.

Парковаться на улицах Варварка и Ильинка также будет нельзя до окончания мероприятия. В ведомстве автомобилистам посоветовали строить маршруты с учетом временных изменений.

До этого стало известно, что несколько жителей Татарстана стали получать требования заплатить за проезд по новой федеральной трассе М-12, на которую они не выезжали.

Так, в конце апреля жителю Казани Булату Арсланову начали звонить представители автоинформатора московского ООО «Единый оператор» с требованием заплатить 970 рублей за проезд по трассе на автомобиле с неизвестным ему госномером. В случае отказа ему грозили назначить штраф за неоплату. Мужчина перезвонил в колл-центр «Единого оператора», где случившееся назвали ошибкой другого водителя машины, который привязал не свой номер телефона на въезде на платную трассу. Однако звонки Арсланову не прекратились.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда парковки в Москве будут бесплатными.