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В России продают катафалк Tesla Model 3

В России выставили на продажу катафалк Tesla Model 3 за 16,6 млн рублей

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Derks

В России выставили на продажу катафалк, который сделан на базе автомобиля Tesla Model 3. Об этом сообщает avtovzglyad.ru.

Отмечается, что электромобиль выпущен в 2022 году. За Model 3 с пробегом 135 км продавец рассчитывает выручить 16,6 млн рублей. За основу взята заднеприводная Tesla в версии Standard Range Plus: она после доработки имеет автономность до 375 км пробега.

Автомобиль оснащен небольшими боковыми дверями с местами для хранения вещей, у него высокая крыша и иное остекление.

До этого в продаже на одном из классифайдов появился 12-метровый лимузин Hummer H2, созданный на базе внедорожника.

Судя по описанию машины, ее выпустили в 2004 году, а пробег составляет 186 тыс. км. Всего у автомобиля было два владельца. Он оснащен 6-литровым мотором на 325 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом».

Лимузин собран таким образом, что в нем можно вставать в полный рост. Внутри — кресла красно-бежевого цвета, а на потолке нарисованы игральные карты. Судя по фотографиям, внутри машины довольно тесно. Приобрести модель предлагают за 899 тыс. рублей.

Ранее тридцатилетние «Жигули» выставили на продажу по цене новой Lada Vesta.

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