Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, почему бензин АИ-92 вреден для турбомоторов

«Авилон»: при заливе бензина АИ-92 турбомотор выйдет из строя

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Некоторые автопроизводители рекомендуют заливать в машины с турбированными двигателями бензин АИ-92, однако делать это категорически нельзя из-за особенностей силового агрегата. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По словам эксперта, такое топливо может вывести из строя как турбокомпрессор, так и сам мотор.

«Настоятельно не рекомендую заливать бензин АИ-92 в такие автомобили. Дело в том, что турбомоторы имеют более высокую степень сжатия, чем атмосферные двигатели, что делает их более склонными к детонации – преждевременному воспламенению горючего в цикле сжатия. Бензин АИ-92 как раз более склонен к детонации, чем АИ-95 и АИ-98. В итоге использование низкооктанового топлива ведет к снижению мощности силового агрегата и его срока службы», — сказал Стрельбицкий.

По словам эксперта, детонация в турбированных двигателях может привести к таким серьезным проблемам, как повреждение поршней, блока цилиндров, клапанов и самого турбокомпрессора.

Ранее россиянам назвали три способа сэкономить на бензине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами