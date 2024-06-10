Россиянам рассказали, почему бензин АИ-92 вреден для турбомоторов

Некоторые автопроизводители рекомендуют заливать в машины с турбированными двигателями бензин АИ-92, однако делать это категорически нельзя из-за особенностей силового агрегата. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По словам эксперта, такое топливо может вывести из строя как турбокомпрессор, так и сам мотор.

«Настоятельно не рекомендую заливать бензин АИ-92 в такие автомобили. Дело в том, что турбомоторы имеют более высокую степень сжатия, чем атмосферные двигатели, что делает их более склонными к детонации – преждевременному воспламенению горючего в цикле сжатия. Бензин АИ-92 как раз более склонен к детонации, чем АИ-95 и АИ-98. В итоге использование низкооктанового топлива ведет к снижению мощности силового агрегата и его срока службы», — сказал Стрельбицкий.

По словам эксперта, детонация в турбированных двигателях может привести к таким серьезным проблемам, как повреждение поршней, блока цилиндров, клапанов и самого турбокомпрессора.

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