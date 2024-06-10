Sollers Argo стал дешевле в новой версии

В России начались продажи легкого грузовика Sollers Argo в новой версии, с бензиновым двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Sollers.

Стоимость автомобиля с новым двигателем — от 1,66 млн рублей за версию с бортовой платформой. Новый двигатель рабочим объемом 2,0 л и мощностью 136 л.с. рассчитан на эксплуатацию на бензине Аи-92. Он агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в исполнении со стандартной величиной колесной базы. Для него доступны различные надстройки — в том числе промтоварные и изотермические фургоны.

Бензиновая версия стала наиболее доступной в модельной линейке Sollers Argo. До этого грузовик был доступен только с турбодизелем и стоил от 2 млн рублей.

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