В Ростове-на-Дону автомобиль влетел на скорости внутрь заправки

Седан Hyundai Accent въехал в помещение автозаправочной станции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegraм-канал «Это Ростов новости».

«Accent протаранил двери, витрину и остановился внутри возле кассы. Пострадал сотрудник. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что в ДТП на АЗС пострадали четыре человека. О том, кто сидел за рулем автомобиля, не сообщается.

До этого стало известно, что в Новоалтайске минивэн без водителя пришел в движение и проехал несколько кругов по парковке и прилегающей к ней проезжей части.

По словам очевидцев, машина пришла в движение из-за активированной функции автозапуска. Предположительно, владелец оставил свой автомобиль с включенной передачей и повернутым рулем. Двери минивэна при этом были заблокированы.

Ранее на МКАД частично перекрыли движение из-за аварии с грузовиком.