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Перечислены неисправности пикапа Toyota, прошедшего 1,4 млн км

Американец перечислил три неисправности пикапа Toyota Tundra за 1,4 млн км пробега

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Human-Chapter-2784/Reddit

Житель США, проехавший на пикапе Toyota Tundra 879 тыс. миль (1,4 млн км), рассказал о неисправностях автомобиля, зафиксированных на протяжении столь значительного пробега, сообщает Motor.ru.

По словам владельца, за время эксплуатации пикапа Toyota Tundra 2018 года выпуска в нем пришлось заменить автоматическую трансмиссию, ступичные подшипники, а также проходить регламентное техобслуживание. Под капотом Toyota Tundra остался двигатель V8 5.7, установленный на нее на заводе, а коробку передач пришлось заменить при пробеге 500 тыс. миль (805 тыс. км).

Автомобиль был приобретен в апреле 2018 года и с тех пор активно эксплуатируется: его средний дневной пробег составляет 644 км.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу «Жигули» 1993 года выпуска без пробега.

Ранее на рынок вышел обновленный кроссовер Volkswagen Talagon

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