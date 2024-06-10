Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

Правительство России поддержало законодательную новеллу о введении штрафов за опасное вождение. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) путем добавления новой статьи, которая предусматривает административную ответственность за опасное вождение с наложением штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения водителям грозит лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Авторы законопроекта отметили, что основной причиной многих дорожно-транспортных происшествий является небезопасное вождение и безответственное поведение водителей по отношению к другим участникам дорожного движения.

Парламентарии подчеркнули, что для привлечения водителя к ответственности за опасное вождение необходимо наличие доказательств нарушения, таких как фото или видеозаписи.

До этого стало известно, что россиянам, которые самовольно захватывают парковочное место во дворе дома, грозит штраф. Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков пояснил, что существуют два типа парковок во дворе: в первом случае места закреплены за конкретными жильцами, а во втором — водители паркуются стихийно.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.