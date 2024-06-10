Россиянам разрешат снимать авто с регистрации в случае угона

В России автовладельцы смогут на основании заявления снять свою машину с государственной регистрации в случае ее угона. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, сообщает ТАСС.

Профильный комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал соответствующую поправку. Сам законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении в ноябре 2023 года. Документом также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать автомобиль с учета в ГИБДД, а не через десять дней после обращения в ведомство.

Согласно поправкам, государственный учет машины прекращается по заявлению владельца транспортного средства в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. В первом чтении предлагался вариант только с похищенным автомобилем.

До этого руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов рассказал «Газете.Ru», что установка на автомобиль GPS-маяков не является эффективным средством для предотвращения угона автомобиля и поиска уже угнанной машины.

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