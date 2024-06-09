Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии автобус упал в ущелье после нападения боевиков

В Индии автобус с паломниками упал в ущелье после обстрела со стороны боевиков

На севере Индии неустановленные боевики обстреляли автобус с паломниками, в результате транспортное средство упало в ущелье.

Об этом информирует телеканал NDTV.

Водитель автобуса, направлявшегося к местному храму, потерял управление, когда вооруженные злоумышленники начали стрельбу.

По данным телеканала, 33 человека получили травмы, еще девять не выжили.

На место происшествия направлены бойцы военизированной полиции и сухопутных сил. Ведется розыск нападавших.

В конце мая сообщалось, что на севере Индии автобус, на котором ехали паломники, упал с моста в пропасть в Гималаях. В результате 55 человек получили травмы.

Также в прошлом месяце стало известно о ДТП в Казахстане. Там перевернулся автобус с 37 туристами. Среди пассажиров было двое россиян.

Ранее в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами