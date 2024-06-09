В Индии автобус упал в ущелье после нападения боевиков

На севере Индии неустановленные боевики обстреляли автобус с паломниками, в результате транспортное средство упало в ущелье.

Об этом информирует телеканал NDTV.

Водитель автобуса, направлявшегося к местному храму, потерял управление, когда вооруженные злоумышленники начали стрельбу.

По данным телеканала, 33 человека получили травмы, еще девять не выжили.

На место происшествия направлены бойцы военизированной полиции и сухопутных сил. Ведется розыск нападавших.

В конце мая сообщалось, что на севере Индии автобус, на котором ехали паломники, упал с моста в пропасть в Гималаях. В результате 55 человек получили травмы.

Также в прошлом месяце стало известно о ДТП в Казахстане. Там перевернулся автобус с 37 туристами. Среди пассажиров было двое россиян.

Ранее в Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов.