На рынок вышел обновленный кроссовер Volkswagen Talagon

В Китае начались продажи нового кроссовера Volkswagen Talagon, который производится на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Об этом сообщает CarNewsChina.

Обновленный кроссовер получил решетку радиатора с массивными горизонтальными планками и передний бампер, в нижней части отделанный матовым хромом. Автомобиль доступен в трехрядной компоновке салона с шестью или семью местами. Длина кроссовера — 5152 мм, колесная база — 2980 мм.

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В зависимости от комплектации, Talagon оборудуется колесными дисками посадочным диаметром 20 или 21 дюйм. В интерьере — цифровая приборная панель на основе 10-дюймового дисплея и 12-дюймовый экран медиасистемы.

В стандартной комплектации для китайского рынка обновленный кроссовер снабжен аудиосистемой с восемью динамиками, системами автоматического экстренного торможения, удержания полосы и адаптивным круиз-контролем.

Для автомобиля доступны три двигателя на выбор. Базовый вариант — бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 183 л.с. Также доступен более мощный турбомотор того же объема, который развивает 217 л.с. Вершина линейки силовых установок — двигатель V6 на 295 л.с. Во всех версиях Talagon оснащается семиступенчатой коробкой передач, в качестве опции доступен полный привод. Базовая цена в Китае — 261,9 тыс. юаней (₽3,2 млн).

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