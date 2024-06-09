Глава СК заинтересовался делом о наезде ДПС на детей-мотоциклистов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки факта наезда на детей в Свердловской области патрульного экипажа ДПС при задержании, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — отмечается в сообщении СК.

Инцидент с наездом патрульного автомобиля на питбайк (кроссовый мини-мотоцикл), на котором ехали двое детей, произошел в Новоуральске.

После наезда питбайк опрокинулся и двое мальчиков упали на бетонные плиты.

Ранее стало известно, что отец мальчиков-мотоциклистов, которых сбил автомобиль ДПС, решил жаловаться на гаишников в СК и прокуратуру.