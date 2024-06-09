Мотоцикл врезался в автомобиль и вспыхнул в Нижнекамске

В Нижнекамске (Татарстан) мотоцикл врезался в автомобиль и загорелся, сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

От удара мотоцикл загорелся, водителя и пассажира байка отбросило в разные стороны. Об их состоянии и наличии других пострадавших не сообщается.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что седан Fiat Albea синего цвета двигался по узкой дороге с двухсторонним движением. В кадре виден знак ограничения скорости, запрещающий движение со скоростью более 40 км/ч. В момент, когда автомобиль поравнялся со знаком, в его заднюю часть врезался мотоцикл. От удара об асфальт мотоцикл мгновенно загорелся, а люди упали на проезжую часть.

Автомобиль после столкновения выехал на полосу встречного движения перед потоком машин. Один из пострадавших попытался встать на ноги.

Ранее на Алтае машина без водителя пришла в движение и выехала на проезжую часть.