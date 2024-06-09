Машина без водителя выехала с парковки на дорогу в Новоалтайске и попала на видео

В Новоалтайске минивэн без водителя пришел в движение и проехал несколько кругов по парковке и прилегающей к ней проезжей части, сообщает Telegram-канал «В курсе 22» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что тюнингованный минивэн с увеличенным дорожным просветом проехал по газону возле жилого дома, припаркованных машин, и оказался на проезжей части, по которой двигались автомобили. Водитель одной из машин успел проехать до появления неуправляемого автомобиля, водитель другого — уступил ему дорогу. За происходящим наблюдали несколько человек, которые снимали машину без водителя на видео.

По словам очевидцев, машина пришла в движение из-за активированной функции автозапуска. Предположительно, владелец оставил свой автомобиль с включенной передачей и повернутым рулем. Двери минивэна при этом были заблокированы. На видеозаписи видно, что автомобиль описал минимум полтора круга и не задел людей и другие автомобили.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки облили водителя из перцового баллончика, не желая платить за проезд.