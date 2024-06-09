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Отец детей-мотоциклистов, сбитых ДПС, пожалуется на гаишников в прокуратуру и СК

Отец сбитых экипажем ДПС детей-мотоциклистов напишет жалобы в прокуратуру и СК

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NVK | Новоуральск ВКонтакте/VK

Отец двух мальчиков 8 и 13 лет, которые катались на мотоцикле в Новоуральске и были сбиты патрульным экипажем ДПС в время погони, пожалуется на действия полицейских в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом мужчина заявил изданию «Подъем».

«Считаю, что такие некомпетентные люди не должны работать в органах», — заявил он.

По его словам, он планирует добиваться компенсации морального, а также материального вреда из-за сильно поврежденного питбайка.

«Головная боль, сегодня целый день они мучаются с головой. Младший вообще не помнит, как на мотоцикле оказался со старшим. То ли состояние шока у него, провал в памяти или еще что», — рассказал отец о состоянии здоровья мальчиков.

По его словам, полицейские не требовали от мальчиков остановиться через громкоговоритель, а ДТП произошло после того, как старший из мальчиков услышал сирену и подумал, что сзади приближается пожарная машина.

ДТП с патрульным автомобилем и кроссовым мотоциклом (питбайком) произошло в Новоуральске Свердловской области. После столкновения дети упали на бетонные плиты.

Ранее в Миассе водитель «Нивы» напал с топором на оппонентов в дорожном конфликте и протаранил их автомобиль.

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