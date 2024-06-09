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Собянин рассказал, когда парковки в Москве будут бесплатными

Собянин: 12 июня парковки в Москве будут работать бесплатно

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В День России, 12 июня, уличные платные парковки в Москве будут работать в бесплатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме», — написал мэр.

До этого заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что массовая эксплуатация в Москве беспилотных автомобилей нецелесообразна из-за высокого риска ДТП. Внедрение такого транспорта будет проводиться постепенно, а тестирование беспилотных автомобилей в Москве ведется уже более 10 лет, уточнил он.

Также стало известно, что последний скоростной участок трассы М-11 «Нева» заработает 17 июля.

Ранее в Москве начались рейды против велосипедистов и самокатчиков, нарушающих ПДД.

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