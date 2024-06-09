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В Италии бык сбежал из фуры и две недели угрожал дорожному движению

Итальянская полиция поймала быка, который сбежал из фуры и угрожал движению

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Global Look Press via ZUMA Press

Итальянская полиция поймала быка, который две недели назад сбежал из опрокинувшейся фуры, нападал на людей и угрожал дорожному движению. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Авария произошла 23 мая, когда на платной автостраде А4 перевернулся грузовик, перевозивший крупный рогатый скот в количестве 51 головы. Разбежавшихся по окрестностям животных удалось поймать, кроме одного быка, который оказался очень агрессивным.

В результате бык несколько раз появлялся в окрестностях города Виченца, где подвергал опасности местных жителей. Затем полицейские обнаружили его у трассы А4 и сочли это угрозой дорожному движению.

Специалисту ветеринарной службы, который сел в полицейскую машину, удалось поразить животное из специальной винтовки дротиком с усыпляющим препаратом. Движение по прилегающим улицам было перекрыто. Через 3,5 часа лекарство подействовало, быка погрузили в автомобиль и доставили на специализированную ферму.

Ранее в Новосибирске двое мужчин напали на водителя Lexus, который затем протащил одного из них на двери.

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