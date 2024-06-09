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В Новоуральске гаишник наехал на мотоцикл с двумя детьми во время погони

На Урале автомобиль ДПС протаранил байк с двумя детьми при погоне

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NVK | Новоуральск ВКонтакте/VK

В Новоуральске Свердловской области патрульный экипаж ДПС во время преследования сбил мотоцикл, на котором ехали двое детей. Об этом сообщает паблик NVK в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, экипаж ДПС во время преследования кроссового мотоцикла нарочно врезался в это транспортное средство, в результате чего дети упали на бетонные плиты. После этого патрульный автомобиль съехал с мотоцикла и остановился перед ним. После этого полицейский вызвал на место ДТП скорую помощь. О состоянии детей не сообщается.

В местном отделе ГИБДД сообщили NVK, что по факту происшествия проводится проверка.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников ДТП и приняты необходимые меры», — сообщили в ГИБДД и напомнили, что управление транспортном несовершеннолетними, не имеющими на это права, недопустимо.

Ранее стало известно, что по факту ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Санкт-Петербургом возбуждено уголовное дело.

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