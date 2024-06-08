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Раскрыты подробности о преемнике Lamborghini Huracan

Мотор преемника Lamborghini Huracan будет мощнее 900 лошадиных сил

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Авито

Новая модель Lamborghini, которая должна стать преемником суперкара Huracan, будет оснащена двигателем мощнее 900 лошадиных сил. Об этом сообщил итальянский автопроизводитель Стефан Винкельман в соцсети LinkedIn.

Речь идет о модели 634, которую оснастят гибридной установкой. Она должна стать одной из самых мощных машин марки. Новинка получит 4,0-литровый двигатель V8, двойной турбонаддув, гибридную систему из трех электромоторов и 8-ступенчатую коробку передач. Также известно, что максимальные обороты ДВС составят 10 тыс. оборотов.

В мае компания Lamborghini представила эксклюзивную версию суперкара Revuelto. Дебют авто, оснащенного двигателем V12 и сразу тремя электромоторами, состоялся весной прошлого года. Модель стала преемником суперкара Aventador. Теперь в рамках мероприятия Lamborghini Arena компания представила новую версию Revuelto, которая получила специальное оформление кузова и салона.

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