Уголовное дело возбудили после жесткого ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Петербургом

Следственный комитет в Ленинградской области открыл уголовное дело после ДТП с участием автобуса и «КамАЗа». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», — отметили там.

В результате ДТП пяти пассажирам понадобилась помощь врачей, после чего их отпустили домой.

Инцидент произошел 8 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области. В МВД сообщали, что автобус столкнулся с «КамАЗом», пострадали не менее десяти человек. Авария случилась на автодороге «Сосновый Бор — Санкт-Петербург», на перекрестке Красная Горка. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

До этого на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошла авария: 32-летняя автомобилистка рассказала, что потеряла управление, потому что в салон ее машины внезапно залетала пчела.

Ранее Kia объявила об отзыве своих машин из-за горящих сидений.