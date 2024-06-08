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Российские власти сопоставили качество новой Volga с Volkswagen и Skoda

Губернатор Никитин: новая Volga не уступает по качеству Volkswagen и Skoda

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Александр Астафьев/РИА Новости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверил, что новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки Volkswagen и Skoda. Такое мнение он высказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Важно, что все оборудование для производства, которое позволяет на самом высоком уровне обеспечивать различные технологические процессы, сохранилось в Нижнем Новгороде и как раз будет использоваться для реализации этого проекта. Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda», — отметил он.

Также Никитин добавил, что потенциально автомобиль будет интересен и госорганам. При этом он уточнил, что пока не в курсе ценовой политики.

В мае на выставке в Нижнем Новгороде были представлены три автомобиля, которые будут выпускаться под возрожденным брендом Volga. Модельный ряд марки состоит из седана класса D Volga C40 и двух кроссоверов — компактного K30 и среднеразмерного K40.

Автомобили получили оригинальное оформление передней части, на хромированных радиаторных решетках с вертикальными планками укреплены логотипы с фирменным газовским оленем. Но в их основе угадываются три модели китайского автоконцерна Changan. У этой марки в России широкий модельный ряд из 14 позиций, но седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z официально в стране представлены не были.

Ранее красноярская администрация продала списанную Volga за 8 млн рублей на торгах.

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