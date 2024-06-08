На Западе предложили убрать подушки безопасности в центре руля

Немецкая компания ZF Lifetec разработала первый руль, в котором подушка безопасности размещается не по середине, а сверху. Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что в новой версии рулевого колеса подушка безопасности находится под верхним ободом. По словам разработчиков, это не снижает уровень безопасности для водителя и при этом открывает новые возможности для улучшения руля. Например, теперь по центру «баранки» можно устанавливать сенсорные копки или даже экран.

До этого россиянам назвали признаки автомобиля, побывавшего в сильном ДТП. Один из них — разные зазоры между кузовными деталями. Если есть какие-то расхождения, то надо посмотреть на крепежные элементы. В случае демонтажа у них сбивается краска. Еще надо обратить внимание на способ нанесения шовного герметика. Нанести герметик «по-заводскому» сложно, почти невозможно. Поэтому, если есть какие-то расхождения по форме и методу нанесения, то это говорит о том, что данная деталь ремонтировалась.

Ранее были названы пять способов, как поместить в автомобиль много вещей.