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Врач рассказал, почему детей нельзя оставлять в машине в жару

Врач Макарова: в жару ребенка нельзя оставлять в закрытой машине

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Depositphotos

Нахождение ребенка в жару в закрытой машине может нанести вред его здоровью. Об этом пишет RT со ссылкой на педиатра Ульяну Макарову.

«Даже если на улице комфортные +24 °C и переменная облачность, воздух в машине всего за полчаса может нагреться до +37 °C, а за час — до +43 °C. В жаркую погоду температура поднимается ещё сильнее: в тени закрытый салон нагреется до +50 °C, а под прямыми лучами солнца — до +70 °C», — пояснила она.

Она добавила, что дети восприимчивы к таким высоким температурам сильнее, чем взрослые. В результате у него могут начаться судороги, рвота и нарушиться сердцебиение. При худшем сценарии ребенок рискует потерять сознание.

До этого водителям назвали четыре требования к автопутешествию вместе с питомцем. По словам экспертов, многие животные не любят поездки, однако их можно подготовить. Желательно начать делать это не менее, чем за неделю. К примеру, можно дать ему попить успокоительные препараты на травах. Также эксперты подчеркнули важность соблюдения питьевого режима в дороге: поить питомца надо строго бутилированной водой из силиконовых мисок, поскольку пластиковые из-за жары отравляют воду.

Ранее были названы пять способов, как поместить в автомобиль много вещей.

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