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Kia объявила об отзыве своих машин из-за горящих сидений

Компания Kia решила отозвать 500 тысяч Telluride из-за горящих сидений

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kiamedia.com

Южнокорейская компания Kia объявила об отзыве своих кроссоверов Telluride из-за возможного возгорания сидений. Об этом говорится на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В рамках кампании будет отозвано 462,8 тыс. машин 2020-2024 годов выпуска. Причиной стал риск возгорания моторчиков электроприводов передних кресел из-за их перегрева. Отмечается, что пожар может произойти как на дороге, так и на парковке. В 2023-м году из-за этой проблемы у одного водителя воспламенилось водительское кресло.

До этого сообщалось, что Toyota в США отзывает 102 тыс. пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX с моторами V6 из-за опасности их внезапной остановки. По данным производителя, проблема касается моторов 3.4 с двойным турбонаддувом, которые при производстве не были очищены от остатков, образовавшихся в процессе механической обработки. Посторонний мусор может вызвать детонацию двигателя, неровную работу и потерю мощности, а также невозможность запуска.

Ранее в России ценник на автомобили с пробегом снова упал.

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