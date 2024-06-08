Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ликсутов рассказал о рисках ДТП из-за беспилотников

Ликсутов: массовое внедрение беспилотников в Москве сейчас бы привело к росту ДТП

close
100%
Дептранс Москвы' class="item-image" >
Телеграм-канал Дептранс Москвы

Массовое внедрение беспилотных автомобилей в Москве сейчас нецелесообразно из-за неподходящей инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «Ведомости-Город».

«Речи о массовом использовании такого транспорта в ближайшей перспективе пока не идет. Если просто заменить обычный автомобиль беспилотником в существующих условиях, значительных улучшений не произойдет, скорее, наоборот, добавятся новые риски и, к сожалению, дополнительные ДТП», — пояснил он.

При этом Ликсутов напомнил, что тестирования беспилотников в Москве продолжаются уже несколько лет. По его словам, в столице такой транспорт будут внедрять постепенно. В связи с этим в городе ведутся работы по созданию подходящей инфраструктуры.

До этого в Москве запустили испытания первого в России беспилотного трамвая. Старт тестам дал мэр столицы Сергей Собянин во время открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий. Отмечается, что беспилотник будет ездить по маршруту №10 от ул. Кулакова до станции метро «Щукинская» под контролем реального водителя. Пока транспорт не будет перевозить пассажиров. Запуск трамвая планируется реализовать в три этапа.

Ранее стало известно, что в России ценник на автомобили с пробегом снова упал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами