Ликсутов рассказал о рисках ДТП из-за беспилотников

Массовое внедрение беспилотных автомобилей в Москве сейчас нецелесообразно из-за неподходящей инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «Ведомости-Город».

«Речи о массовом использовании такого транспорта в ближайшей перспективе пока не идет. Если просто заменить обычный автомобиль беспилотником в существующих условиях, значительных улучшений не произойдет, скорее, наоборот, добавятся новые риски и, к сожалению, дополнительные ДТП», — пояснил он.

При этом Ликсутов напомнил, что тестирования беспилотников в Москве продолжаются уже несколько лет. По его словам, в столице такой транспорт будут внедрять постепенно. В связи с этим в городе ведутся работы по созданию подходящей инфраструктуры.

До этого в Москве запустили испытания первого в России беспилотного трамвая. Старт тестам дал мэр столицы Сергей Собянин во время открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий. Отмечается, что беспилотник будет ездить по маршруту №10 от ул. Кулакова до станции метро «Щукинская» под контролем реального водителя. Пока транспорт не будет перевозить пассажиров. Запуск трамвая планируется реализовать в три этапа.

Ранее стало известно, что в России ценник на автомобили с пробегом снова упал.