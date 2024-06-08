Названы пять способов, как поместить в автомобиль много вещей

Существует несколько способов уместить большой багаж в автомобиле без угрозы безопасности. Про них в интервью радио Sputnik рассказал эксперт «Авито Авто» Владислав Иванов.

«Во время поездки вещи не должны мешать управлению автомобилем. Нельзя размещать их так, чтобы они попадали под ноги водителя. Также недопустимо закрывать обзор, это касается как лобового стекла, так и боковых. Не ставьте ничего на торпедо и шторку, закрывающую багажник», – отметил Владислав Иванов.

Также автоэксперт посоветовал складывать массивные предметы первыми по очереди и ставить их максимально близко к полу и центру. Если речь идет о багажнике, то такие вещи лучше устанавливать ближе к спинке заднего кресла. Остальные вещи надо расставлять вокруг, оставляя мало свободного места между ними. Также желательно закрепить все предметы в салоне, например, привязав их веревкой.

Если водитель везет габаритные вещи (доски, трубы, сап), то лучше использовать реслинги на крыше. При этом они не должны высовываться из окна. Также Иванов напомнил, что питомцев в авто следует перевозить в переноске.

До этого водителям назвали четыре требования к автопутешествию вместе с питомцем. По словам экспертов, многие животные не любят поездки, однако их можно подготовить. Желательно начать делать это не менее, чем за неделю. К примеру, можно дать ему попить успокоительные препараты на травах. Также эксперты подчеркнули важность соблюдения питьевого режима в дороге: поить питомца надо строго бутилированной водой из силиконовых мисок, поскольку пластиковые из-за жары отравляют воду.

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