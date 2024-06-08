Омский машинист избил дубинкой диспетчера за тяжелый график и получи ножом в грудь

В Омске машинист в свой выходной пришел отомстить диспетчеру за лишнюю смену в графике и решил избить его резиновой дубинкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Рабочий конфликт произошел в локомотивном депо «Московка» Западно-Сибирской железной дороги. Машинист приехал в депо, чтобы выяснить отношения с диспетчером, который поставил ему дополнительную смену. Беседы не получилось», — говорится в публикации.

Машинист успел нанести коллеге несколько ударов, но диспетчер не растерялся и достал нож. В итоге он нанес оппоненту резаные раны груди и руки. Машиниста госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

До этого в Уфе мужчина с ножом напал на пассажира в автобусе. По словам очевидцев, напавший порезал ногу мужчине. Поймать его пытались подростки на велосипедах, но он успел сбежать. Раненого забрала скорая помощь. Отмечается, что причиной поножовщины стало замечание, которое пассажир сделал мужчине. Он попросил потише говорить по телефону. В ответ злоумышленник всадил пассажиру нож в ногу и сбежал. Его ищет полиция.

Ранее в Подмосковье мужчина устроил гонки на Lada, пострелял по авто и станцевал танец с ножом.