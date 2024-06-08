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В России ценник на автомобили с пробегом снова упал

В России средняя стоимость поддержанных авто упала на 4 тыс. рублей в мае

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Depositphotos

В России уже третий месяц подряд падает ценник на автомобили с пробегом. Об этом сообщает «Автостат».

Средний ценник на подержанную машину составил 1,56 млн рублей в мае. Это на 0,3% (--4 тыс. рублей) меньше, чем в апреле. В марте стоимость упала на 1%, а в апреле — на 1,6%.

Однако аналитики подчеркнули, что в сравнении с весной прошлого года автомобили с пробегом в России подорожали на 8,4%, то есть на 121 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что на рынке России продаются четыре надежных бизнес-седана с пробегом по цене Lada Granta, то есть до 1,5 млн рублей. В первую очередь автоэксперты посоветовали присмотреться к десятилетней Mazda 6. Внутри модель оснащена «автоматом» и надежным двухлитровым двигателем Skyactive. Однако у него может потеть клапанная крышка или сдать датчик фаз газораспределения после 150 тыс. км пробега. Также они рекомендовали поменять ремень навесных агрегатов с роликами и приобрести оригинальные свечи зажигания.

Ранее были названы пять самых популярных автомобилей среди россиян в мае.

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