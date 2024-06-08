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Россиянам рассказали про надежный автомобиль из Европы до 2 млн рублей

«За рулем»: в РФ можно приобрести Skoda Octavia III с пробегом за 2 млн рублей

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Skoda

На российском рынке можно найти надежный и простой лифтбек Skoda Octavia III, который дешевле китайских аналогов: шестилетнюю машину реально приобрести за 1,4–2,1 млн рублей. Об этом рассказал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Кузов и подвеска сделаны на совесть, оснащение богатое, но вот убедительных силовых агрегатов мало. Наддувные моторы 1.4 (150 л. с.) и 1.8 (180 л. с.) на Octavia А7 пришли в новых поколениях. Исчез пугающий масложор, у 1.4 хилую цепь ГРМ заменили ремнем, у 1.8 усилили механизм натяжения», — отметил специалист.

По его словам, при пробеге в 100 тыс. км может произойти залегание колец, отказать водяной насос, термостат и регулятор давления наддува. При этом модель специально для РФ оснащали 1,6-литровым атмосферным двигателем на 110 л.с., который в 2015 заметно улучшили. Из всех версий это самый надежный мотор. Он работает в сочетании с «живучим» гидроавтоматом Aisin TF‑60SN.

До этого стало известно, что некоторые автомобилисты забывают менять топливный фильтр в своем автомобиле, что может привести к поломке двигателя. При этом есть несколько признаков, говорящих о том, что фильтр неисправен и его необходимо заменить.

«Среди основных признаков забитого или неисправного топливного фильтра, в первую очередь, стоит назвать сложности с запуском, пропуски зажигания, а также нестабильную работу двигателя в целом. При забитом фильтре к мотору будет поступать недостаточное количество топлива», — говорят автоэксперты.

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