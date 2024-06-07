«АвтоВАЗ» жестко ответил «Автотору» на критику роста цен

На ПМЭФ-2024 глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ответил президенту «Автотора» Денису Паку, который раскритиковал рост цен на машины Lada. Об этом пишет РБК.

«Как правило, не замечаем бревна в своем глазу. Надо быть очень корректным, жонглируя цифрами. 40% — это период индексации, но с периода морковкиного заговенья. Основная доля в этом росте цен была сделана нашим предыдущим акционером, сбежавшим из страны, — компанией Renault», — заявил Соколов.

Глава «АвтоВАЗа» решил напомнить историю самого «Автотора». По его словам, с 1996 года компания «не произвела ничего отечественного и конкурентного», также ни одна из деталей ее машин не локализована. Соколов задался вопросом, на кого работает «Автотор» на самом деле.

«Наверное, работают ради своих акционеров, используя наши средства утильсбора, которые собираются со всей отрасли», — отметил Соколов.

В заключении он заявил, что уровень локализации машин «АвтоВАЗа» составляет почти 100%, что и сказывается на стоимости, поэтому «чья бы корова мычала».

До этого президент «Автотора» Денис Пак прокомментировал выпады «АвтоВАЗа» на китайские автобренды. По его словам, компания с 2022 года подняла ценник на свои машины более чем на 40%, чего делать было нельзя.

В апреле Соколов пожаловался, что китайские автомобильные бренды не заинтересованы в локализации производства своих автомобилей, а также ведут агрессивную ценовую политику. По его словам у некоторых восточных автомобильных брендов, пришедших в Россию, наблюдается дефицит запчастей. Сервисам же сложно заказывать детали для ремонта и обслуживания машин.

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