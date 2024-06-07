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Названа дата открытия последнего участка скоростной трассы М-11 «Нева»

«Фонтанка»: последний участок скоростной трассы М-11 «Нева» заработает 17 июля

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Движение транспорта по последнему достроенному участку автодороги М-11 «Нева» будет открыто 17 июля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Длина нового участка обхода Твери составляет 27 километров. После того как его введут, М-11 станет непрерывной, и путешественникам больше не придется съезжать на бесплатную дорогу. Возведение трассы от начала проектирования до окончания строительства заняло более 20 лет.

Отмечается, что стоимость проезда между двумя столицами с учетом проезда по новому участку составит примерно 3,9 тыс. рублей в будние дни.

До этого госкомпания »Автодор», являющаяся оператором платных дорог в России, объявила о вводе абонементов для проезда по платной трассе М-12 »МоскваКазань».

Для оплаты проезда на М-12 водители могут приобрести семь видов абонементов для семи различных отрезков трассы. Для шести из них водители могут купить абонемент на 10 поездок в течение 90 дней, на участке от Сергача до Шумерли предложен абонемент на 20 поездок, действительный в течение того же срока.

Также «Автодор» повысила тарифы за проезд по платным дорогам. Решение объяснили «инфляционным процессом».

В среднем рост цен составил 8%, однако на некоторых участках тарифы подскочили на 15-25%. Максимально (+25%) подорожал проезд для «легковушек» на М-3 в Калужской области (124-194-й км) в будние дни. В выходные дни тариф вырос на 10%. На М-4 подорожание составило 6-20%. Отмечается, что максимальный рост цен (+20%) зафиксировали на обходе Воронежа, а на Дальнем Западном обходе Краснодара подорожание оценивается в 16,7%. Это значит, что теперь путь из Москвы до Краснодара обойдется в 3,6-4,7 тыс. руб. в зависимости от дня недели.

Ранее сообщалось, что в Москве и Петербурге вырастут штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам.

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