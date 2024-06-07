Стало известно, при каком условии пенсионеры могут получить водительские права

Научиться водить автомобиль в пожилом возрасте гораздо труднее, однако законодательно это не запрещено. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин.

«Если кандидат в водители младше 65 лет, то, как правило, это никак не отражается на его способностях водить автомобиль, и он спокойно может получить права. А вот люди постарше должны пройти дополнительную медицинскую комиссию. Если она подтвердит полное отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством, то можно пойти учиться в автошколу или продлить водительское удостоверение. Однако стоит отметить, что пожилые граждане редко приходят учиться на права. Если они все же решаются прийти, то в автошколе их отговаривать никто не будет. Но без заключения врача обучение не проводится», — пояснил автоэксперт.

Кузовкин отметил, что после 65 лет научиться водить автомобиль гораздо тяжелее, чем в молодом возрасте. В частности, это происходит из-за замедления скорости реакции. Многие пенсионеры сами отказываются от поездок за рулем, понимая, что здоровье подводит, добавил специалист.

«Я бы не рекомендовал после 65 лет садиться за руль. Но на самом деле возраст здесь не показатель — прежде всего стоит ориентироваться на состояние здоровья. Есть пожилые люди, которые бегают, прыгают и ходят в спортзал. Вот таким водить можно», — подытожил Кузовкин.

До этого ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что предельный возраст, допустимый для управления автомобилем, не должен превышать 75 лет.

Ранее россиянам назвали пять требований по выбору автошколы.