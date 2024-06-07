Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФТС рассказали, где сохраняются сложности по логистике на границе

ФТС: сложности по логистике пока сохраняются только на автомобильных переходах

close
100%
Depositphotos

Сложности по логистике сохраняются на погранпереходах автомобильного транспорта. Об этом рассказал глава ФТС России Руслан Давыдов на сессии ПМЭФ «Суверенная Логистика России», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Давыдова, строительство инфраструктуры, «к сожалению, не зависит от ФТС».

До этого сообщалось, что отечественные автомобили могут стать дешевле, если снизятся ключевая ставка и затраты на логистику.

«В текущем году по «АвтоВАЗу» рост цен составил порядка 11%. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тыс. рублей за один автомобиль», — отмечали в Минпромторге.

Ранее «АвтоВАЗ» допустил перевод Lada на электричество.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами