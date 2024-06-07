В ФТС рассказали, где сохраняются сложности по логистике на границе

Сложности по логистике сохраняются на погранпереходах автомобильного транспорта. Об этом рассказал глава ФТС России Руслан Давыдов на сессии ПМЭФ «Суверенная Логистика России», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Давыдова, строительство инфраструктуры, «к сожалению, не зависит от ФТС».

До этого сообщалось, что отечественные автомобили могут стать дешевле, если снизятся ключевая ставка и затраты на логистику.

«В текущем году по «АвтоВАЗу» рост цен составил порядка 11%. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тыс. рублей за один автомобиль», — отмечали в Минпромторге.

Ранее «АвтоВАЗ» допустил перевод Lada на электричество.