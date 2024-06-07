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«АвтоВАЗ» представил новую Lada Vesta

«АвтоВАЗ» на ПМЭФ-2024 показал еще одну новую версию Lada Vesta

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) новую версию автомобиля Lada Vesta с ручным управлением. Как сообщает пресс-служба бренда, старт производства намечен на конец 2024 года.

«Автомобиль с ручным управлением оснащен специальным рычагом слева от рулевого колеса. Рычаг механически связан с педалями, при перемещении на себя приводится акселератор, при перемещении от себя активируется тормозная система. Такая схема управления является наиболее эргономичной, а кроме того, сохраняет возможность управлять автомобилем обычным образом, с помощью педалей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и вариатором.

До этого, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) назвали стоимость новой Lada Vesta Sportline с автоматической коробкой. Ценник раскрыла начальник отдела продуктового маркетинга «АвтоВАЗа» Жанна Воробьева во время беседы с журналистами на мероприятии.

По ее словам, Lada Vesta Sportline будет стоить 2,4 млн рублей. Старт продаж запланирован на 2025 год.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» намерен ставить электросиловые установки на Lada при наличии спроса.

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