В Москве появится новый автомобильный завод

Первый в России роботизированный завод, на котором будут выпускать автомобили, создадут в Москве. Об этом с полей ПМЭФ-2024 сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

В рамках масштабного инвестиционного проекта правительство Москвы передаст инвестору земельный участок площадью 60 га. Площадь производственного объекта составит более 200 тыс. кв. м. В рамках реализации проекта будет создано 1,4 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 50,2 млрд рублей. На предприятии будут выпускать среднетоннажные и тяжелые грузовики.

До этого стало известно, что выпуск премиальных автомобилей Aurus в Санкт-Петербурге на базе бывшего завода Toyota начнется к концу 2024 года. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков.

О том, что бывший российский завод Toyota будет выпускать автомобили Aurus, в начале мая 2024 года заявил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, площадка уже передана бренду. О том, какие первые автомобили сойдут с конвейера предприятия, неизвестно.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.