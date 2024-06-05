Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717606809
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» назвал условие для сохранения низких ценников на Lada

«АвтоВАЗ»: цены на бюджетные Lada не будут расти при условии снижения инфляции

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» будет иметь возможность не повышать ценник на бюджетные автомобили Lada при условии снижения инфляции. Об этом ТАСС рассказал президент компании Максим Соколов на ПМЭФ-2024.

«Надеемся, что меры, предпринимаемые правительством и Центральным банком, будут направлены на снижение инфляции. И если действительно она будет снижаться, может быть и не будет необходимости индексировать в следующие периоды цены на самые бюджетные версии», — пояснил глава «АвтоВАЗа».

До этого стало известно, как изменился ценник на самую практичную Lada за три года. Так, за указанный отрезок времени стоимость модели Largus поднялась на 1 млн рублей.

СМИ напомнили, что недавно представленный Largus, который собирают на заводе в Ижевске, стоит 1,6 млн рублей. В мае 2021-го аналогичный универсал продавался за 724 тыс. рублей. Однако уже в июле он поднялся в цене до 749 тыс. рублей, в сентябре — до 768 тыс. рублей, а в декабре — до 812 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили ежегодно повышать утильсбор на все автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами