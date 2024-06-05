«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей до 2030 года. Об этом сообщил руководитель продуктового маркетинга компании Сергей Корниенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«В нашей стратегии до 2030 года мы предполагаем запуск в целом 12 новых моделей, в том числе с глубоким рестайлингом сегодняшней продуктовой линейки», — подчеркнул он.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновит выпуск старого универсала.