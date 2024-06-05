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Стала известна цена новой Lada Vesta Sportline

Новую Lada Vesta Sportline с «автоматом» будут продавать за 2,4 млн рублей

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АВТОВАЗ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) назвали стоимость новой Lada Vesta Sportline с автоматической коробкой. Ценник раскрыла начальник отдела продуктового маркетинга «АвтоВАЗа» Жанна Воробьева во время беседы с журналистами на мероприятии.

По ее словам, Lada Vesta Sportline будет стоить 2,4 млн рублей. Старт продаж запланирован на 2025 год.

«Lada Vesta Sportline оснастят вариатором в связке с мотором объемом 1,8 л. Также на 2025 год запланирован выпуск более заряженной и форсированной Lada Vesta Sport, она получит 6-ступенчатую механическую трансмиссию», — добавила Воробьева.

До этого «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин.

Ранее в Петербурге показали первый в истории люксовый автомобиль на водороде.

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ПМЭФ-2024
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