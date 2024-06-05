В Петербурге показали первый в истории люксовый автомобиль на водороде

Первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе показали на ПМЭФ. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Силовая установка водородного седана NAMI Hydrogen состоит из трех электромоторов мощностью 250 кВт каждый. Два из них установлены на задней оси и один — на передней. Суммарная мощность — 1020 л.с.

Автомобиль снабжен тремя баллонами для хранения водорода, в них умещается до 8 кг газа. Запас хода седана достигает 600 км, разгон с места до 100 км/ч — менее 4 с.

Водородный автомобиль НАМИ построен на базе разработанного ранее Aurus Senat.

До этого сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее был назван ценник новой Lada Iskra, которую показали на ПМЭФ-2024.