Стало известно, в каких цветах будут выпускать новую Lada Iskra

Стала известна цветовая гамма новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra, которую представили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на источник в компании.

«Новый малиновый цвет Lada Iskra называется «Огонь» <...> Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый и белый цвета — такие же, как на Lada Granta», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что новинка получит и эксклюзивные цвета — синий и оранжевый. Однако последний оттенок будет доступен только для Lada Iskra Cross.

До этого сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее был назван ценник новой Lada Iskra, которую показали на ПМЭФ-2024.