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Стало известно, как выглядит салон новой Lada Iskra

Появились первые фотографии салона новой Lada Iskra, показанной на ПМЭФ-2024

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Телеграм-канал «No Limits»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) была раскрыта внешность салона новой Lada Iskra. Фотографиями поделился Telegram-канал No Limits.

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Телеграм-канал «No Limits»

На них видно, что салон выполнен в черных и серых оттенках и сильно напоминает интерьер Lada Vesta.

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Телеграм-канал «No Limits»

До этого сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее на ПМЭФ-2024 показали бронированную новинку от Hongqi.

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