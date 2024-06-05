Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему уфимец накинулся с ножом на пассажира автобуса

Mash: уфимец порезал пассажира автобуса, потому что его назвали «оленем»

close
100%
Depositphotos

В Уфе мужчина порезал пассажира автобуса, потому что его назвали «оленем». Об этом сообщает Mash Batash.

Отмечается, что о поножовщине мужчина рассказал другу. Их телефонный разговор записал умный домофон.

Злоумышленник сказал, что во время поездки в автобусе звонил маме, просил денег, но женщина не слышала. Тогда повысил голос, а рядом стоящий мужчина попросил быть потише и обозвал его «оленем».

Из-за этого началась потасовка. Уфимец достал нож и воткнул в ногу оппонента. Потом сбежал — его все еще ищет полиция.

Инцидент произошел 4 мая в Уфе. В результате поножовщины 47-летний пассажир автобуса был госпитализирован. О его состоянии ничего неизвестно.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине.

Таким образом ведомство отреагировало на информацию из соцсетей, в которых появились сообщения об инциденте в Москве. Утверждается, что таксист сначала резко негативно высказался в отношении россиян, а потом остановился и заставил их покинуть машину.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, избившего водителя и обстрелявшего его авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами