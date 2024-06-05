Стало известно, почему уфимец накинулся с ножом на пассажира автобуса

В Уфе мужчина порезал пассажира автобуса, потому что его назвали «оленем». Об этом сообщает Mash Batash.

Отмечается, что о поножовщине мужчина рассказал другу. Их телефонный разговор записал умный домофон.

Злоумышленник сказал, что во время поездки в автобусе звонил маме, просил денег, но женщина не слышала. Тогда повысил голос, а рядом стоящий мужчина попросил быть потише и обозвал его «оленем».

Из-за этого началась потасовка. Уфимец достал нож и воткнул в ногу оппонента. Потом сбежал — его все еще ищет полиция.

Инцидент произошел 4 мая в Уфе. В результате поножовщины 47-летний пассажир автобуса был госпитализирован. О его состоянии ничего неизвестно.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине.

Таким образом ведомство отреагировало на информацию из соцсетей, в которых появились сообщения об инциденте в Москве. Утверждается, что таксист сначала резко негативно высказался в отношении россиян, а потом остановился и заставил их покинуть машину.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, избившего водителя и обстрелявшего его авто.