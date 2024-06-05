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На ПМЭФ-2024 представили российских клонов грузовиков FAW на метане

На ПМЭФ-2024 «Ростех» показал грузовики на метане, напоминающие FAW

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Телеграм-канал «No Limits»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) «Ростех» показал грузовики на метане. Фотографии опубликовал Telegram-канал No Limits.

«Грузовики FAW в РТ-Автогаз разобрали, обновили, удалив бензиновую аппаратуру. Затем газифицировали под топливо КПГ/СПГ», — отмечается в публикации.

Мощность двигателя в грузовиках в разных версиях составляет 313 л.с. и 430 л.с. Запас хода новинки оценивается в 2 тыс. км.

До этого в России стартовали продажи грузовиков Ambertruck SM, которые собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Приобрести новинку предлагают за 4,9 млн рублей. Грузовик получил дизельный турбодвигатель на 170 л. с. и шестиступенчатую МКП. Грузоподъемность Ambertruck SM составляет 7,6 тыс. кг. Базовая версия новинки оснащается кондиционером, обогревом наружных зеркал, круиз-контролем и т. д. В салоне помещаются водитель и два пассажира, также внутри предусмотрено спальное место.

Ранее на ПМЭФ-2024 показали новую Lada Iskra.

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