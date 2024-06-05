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Россиянам рассказали о цене преемницы модели Lada Granta

«Автостат»: цена Lada Iskra составит от 1,5 млн рублей

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Телеграм-канал Автопоток

Новый автомобиль Lada Iskra, который будет представлен в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), будет стоить дороже Lada Granta. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Несмотря на то, что стоимость Lada Iskra будет выше ценника Lada Granta (по моему мнению, от 1,5 млн рублей), можно ожидать, что новинка сможет занять свою нишу на авторынке России. Прежде всего, потому что она больше в размерах, чем Lada Granta», — сказал Житнухин.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет продаваться параллельно с Granta. Вторую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

До этого стало известно, что новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель и минимум две коробки передач на выбор.

Так, в «начальных» версиях Lada Iskra достанется атмосферный двигатель с индексом ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. В старших комплектациях появится шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Ранее сообщалось, что кроссовер на базе Lada Vesta получит турбомотор и панорамную крышу.

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ПМЭФ-2024
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