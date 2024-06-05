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Выяснилось, почему автомобиль может закипеть летом

Fit Service: «закипание» авто происходит из-за неисправной системы охлаждения

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Depositphotos

Автомобиль может «закипеть» в пробке из-за неисправной системы охлаждения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Довольно часто можно видеть, как в самые жаркие дни и, как правило, в пробках «кипят» автомобили. Такая проблема возникает из-за проблем с системой охлаждения двигателя. На нее особый фокус перед сезоном жары», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, для начала необходимо убедиться, что жидкость в системе не старая. Очень часто «кипят» авто с антифризом, которому более двух лет. В этом случае жидкость уже не справляется с задачей отвода тепла от двигателя. Старый антифриз способствует ускоренному выходу из строя патрубков и сальников.

Загрязненный радиатор системы охлаждения — еще одна причина закипания автомобиля. Перед жаркой погодой необходимо провести его очистку.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что заправлять автомобиль, у которого работает двигатель, нельзя, так как машина может загореться.

Кроме того, при заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.

Ранее россиянам рассказали, что категорически нельзя делать в дождь за рулем машины.

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