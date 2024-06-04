Минэк предложил расширить список документов для оформления на отдых

В России вскоре возможно будет заселяться в отели, гостиницы и объекты размещения по водительским правам. Об этом заявил на совещании с правительством министр экономического развития России Максим Решетников, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — заявил Решетников на совещании.

По данным главы Минэкономразвития, в России постоянно растет внутренний автомобильный туризм. При этом в текущем 2024 году внутренний пассажиропоток может составить 90 млн турпоездок, показав рост в 8% по сравнению с прошлым годом.

До этого президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что в Краснодарском крае на сегодняшний день уже забронировано 90% гостиниц, турпоток туда остается очень высоким.

В то же время в Крыму наблюдается обратная ситуация, количество туристов на полуострове снижается.

Ранее Владимир Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма.